29-летний водитель такси погиб в ДТП в Гулькевичском районе Кубани

Авария случилась около 04:30 утра на федеральной трассе «Кавказ», неподалеку от поселка Ботаника. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением. В результате машина съехала с проезжей части и перевернулась.