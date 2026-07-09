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29-летний водитель такси погиб в ДТП в Гулькевичском районе Кубани

Мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением на трассе «Кавказ».

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло ранним утром 9 июля в Гулькевичском районе Краснодарского края. В результате аварии погиб 29-летний водитель такси.

Авария случилась около 04:30 утра на федеральной трассе «Кавказ», неподалеку от поселка Ботаника. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением. В результате машина съехала с проезжей части и перевернулась.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств аварии, чтобы установить точные причины произошедшего.