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В Тверской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на 291-м км трассы М-10 водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Погибли водитель и три пассажира автомобиля, из которых двое детей — 14-летняя девочка и четырехлетний мальчик. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.