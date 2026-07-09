Придушила? Раскрыты детали допроса матери, признавшейся в убийстве дочки

Но 5 июля вскрылось страшное. Девочку нашли в Ачинске на железнодорожной насыпи — она была мертва. Стало понятно, что ее мать пустилась в бега. В ориентировках появились призывы к жителям других регионов помочь в поисках. Выяснилось, что женщина может находиться в Томске или Новосибирске. Об этом сообщили водители, которые ее подвозили.