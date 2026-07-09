Придушила? Раскрыты детали допроса матери, признавшейся в убийстве дочки

Мать пятилетней девочки, найденной мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, призналась в ее убийстве. Женщину задержали в Новосибирске. Туда она добралась из Красноярска автостопом. Так она пыталась скрыться от правосудия.
Корреспондент krsk.aif.ru выяснила, куда пыталась уехать подозреваемая и что она хотела сделать сразу после преступления.
Все признала.
«Понимаю», — отвечает 32-летняя Екатерина Н. на вопрос следователя о том, за что ее задержали.
Кадры допроса опубликовал Следком. На них женщина без суеты подписывает протоколы.
«Вела себя спокойно, не противодействовала, все признавала, давала показания», — сообщила корреспонденту krsk.aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Били тревогу.
Напомним, 27 июня Екатерина вместе с дочерью ушла из дома в неизвестном направлении. О пропаже заявил муж и отец исчезнувших. В Ачинске камеры видеонаблюдения зафиксировали их вдвоем. Но через некоторое время женщина в объективы видеофиксации попала одна в Красноярске.
Уже тогда волонтеры группы «Поиск пропавших детей» били тревогу. Они расклеивали ориентировки, проверяли места возможного нахождения пропавших. Оставалась надежда, что женщина поругалась с мужем, а ребенок где-то у знакомых.
Но 5 июля вскрылось страшное. Девочку нашли в Ачинске на железнодорожной насыпи — она была мертва. Стало понятно, что ее мать пустилась в бега. В ориентировках появились призывы к жителям других регионов помочь в поисках. Выяснилось, что женщина может находиться в Томске или Новосибирске. Об этом сообщили водители, которые ее подвозили.
И, действительно, 7 июля камеры зафиксировали женщину в Новосибирске — она гуляла по центру города. А на следующей день Екатерину самолетом доставили в Красноярский край. Меру пресечения ей будут выбирать в Ачинске.
Ругалась с мужем?
«По данным следствия, трагедия произошла 27 июня 2026 года. Женщина под предлогом похода в магазин вывела ребенка из дома и увела к железнодорожным путям на окраине Ачинска. В безлюдном месте она задушила дочь, после чего оставила тело в растительности на железнодорожной насыпи. Сразу после расправы подозреваемая пустилась в бега», — сообщили в официальном релизе Следкома.
Причиной убийства женщина назвала неприязненное отношение к мужу.
«С слов мужа, они не ссорились перед тем, как женщина с дочкой ушли из дома. Но после задержания жены мы его еще не допрашивали. Подозреваемая говорит, что они часто ругались по бытовым вопросам», — рассказала нашему изданию Арбузова.
Но где женщина пыталась укрыться? Как объясняют в Следкоме, у нее не было конкретной цели куда-то доехать.
«Но мы полагаем, что подозреваемая пыталась скрыться и просто перемещалась автостопами», — пояснила представитель СК.
Денег при себе у Екатерины не было. На кадрах СК женщина не в той одежде, в которой попадала на кадры видеонаблюдения. Как нам стало известно, вещи ей выдали после задержания.
Ранее сообщалось, что женщина наблюдалось в психдиспансере. В рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в регионе уже происходили убийства детей матерями, где мотивом женщины называли ссоры с мужьями. Летом 2024 года в Курагино Юлия А. ударила двух своих дочерей ножом. Младшая не выжила, старшую успешно прооперировали. В показаниях она ссылалась на супруга, который якобы ей изменял. Убийцу приговорили к 22 годам лишения свободы. Психических отклонений у нее не выявили.