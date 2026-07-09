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В Ростовской области в минувшие сутки, 8 июля, произошло 43 пожара

На Дону 8 июля спасатели боролись с огнем и ликвидировали последствия семи ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 8 июля, выдались напряженными для сотрудников экстренной службы. Как рассказали в региональном МЧС, в этот день случилось 43 пожара. 14 из них были техногенными, 29 раз горели мусор и сухая трава. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствия семи аварий.

Всего в этот день специалисты спасли пять человек. 8 июля в работе были задействованы 332 сотрудника и 83 единицы спецтехники.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 9 июля из-за атаки БПЛА в Таганрогском заливе загорелись два танкера.

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