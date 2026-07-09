В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка — пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ.
«Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», — говорится в сообщении.
«В результате проведенных мероприятий задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская — ред.) завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москве и Санкт-Петербурге», — указывается в сообщении.
ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.
«Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.
Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.
«Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного», — подчеркивает ФСБ.