В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

«В результате проведенных мероприятий задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская — ред.) завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москве и Санкт-Петербурге», — указывается в сообщении.