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В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

ФСБ: теракт Киева против высокопоставленного военного сорван в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка — пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.

По информации ФСБ, сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ.

«Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», — говорится в сообщении.

«В результате проведенных мероприятий задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская — ред.) завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москве и Санкт-Петербурге», — указывается в сообщении.

ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.

«Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием», — говорится в сообщении.

Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.

«Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного», — подчеркивает ФСБ.