ФСБ: Сорвана беспрецедентная попытка терактов Украины на военных объектах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сорвали беспрецедентную по масштабам попытку терактов Украины на военных объектах и в отношении военнослужащих. Кроме того, они предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны России. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
— Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов на объектах военной инфраструктуры, (объектах — прим. «ВМ») одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России, — говорится в сообщении.
Планы диверсий и терактов с использованием беспилотников смогли сорвать «в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий», передает ТАСС.
По данным Telegram-канала Baza, 25-летняя россиянка влюбилась в украинского куратора и помогала ему готовить теракт против высокопоставленного военнослужащего в Москве. В марте она арендовала квартиру рядом с домом своей цели, установила камеры для наблюдения за ним и его машиной, а трансляцию происходящего передавала на Украину. В квартире также подготовили продукты и вещи для маскировки — туда должен был заселиться предполагаемый исполнитель теракта.
20 ноября 2025 года правоохранители задержали жителя Донецкой Народной Республики, который готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб. Он планировал убить офицера смесью ядов, подмешанных в подарочные бутылки с пивом из Великобритании.