ФСБ: Сорвана беспрецедентная попытка терактов Украины на военных объектах России

По данным Telegram-канала Baza, 25-летняя россиянка влюбилась в украинского куратора и помогала ему готовить теракт против высокопоставленного военнослужащего в Москве. В марте она арендовала квартиру рядом с домом своей цели, установила камеры для наблюдения за ним и его машиной, а трансляцию происходящего передавала на Украину. В квартире также подготовили продукты и вещи для маскировки — туда должен был заселиться предполагаемый исполнитель теракта.