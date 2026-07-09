ФСБ сорвала беспрецедентную попытку терактов Киева на военных объектах РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабам попытки совершения терактов, которые готовились украинской стороной. По информации ФСБ, целью планировавшихся атак были военные объекты, а также российские военнослужащие.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя такие атаки, заявил, что действия Киева связаны с ухудшением положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. По его словам, именно этим объясняется активизация террористических атак со стороны украинских сил.