ФСБ сорвала беспрецедентную попытку терактов Киева на военных объектах РФ

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя такие атаки, заявил, что действия Киева связаны с ухудшением положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения. По его словам, именно этим объясняется активизация террористических атак со стороны украинских сил.