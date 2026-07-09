Житель Хабаровского края выстрелил в любовницу, чтобы о ней не узнала жена

Следствие установило, что подозреваемый в мае распивал алкоголь со своей бывшей женой у нее дома в поселке Переяславка. В процессе застолья они поссорились, и женщина пригрозила, что расскажет его новой супруге, что он продолжает отношения с ней и после развода. Мужчина решил разобраться в ситуации радикальным образом. Ночью он вернулся снова к дому бывшей благоверной, прихватив с собой ружье. Увидел в окне ее силуэт и выстрелил в голову. Ружье и патроны он спрятал, одежду, в которой был на месте преступления, выкинул в реку.