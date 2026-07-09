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Отец девочки, убитой матерью в Ачинске, рассказал об отсутствии ссор с женой

Мать убитой в Ачинске девочки задержана, она признала вину в убийстве ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Отец пятилетней девочки, убитой матерью в Ачинске, рассказал следователям, что накануне ухода жены с ребенком из дома между супругами не было ссор. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Женщина и ее пятилетняя дочь вышли из квартиры 27 июня и пропали. Об их исчезновении в полицию сообщил муж. Тело девочки позже нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске.

Мать ребенка задержали в Новосибирске. Она признала вину в убийстве дочери. Мотивом стали неприязненные отношения с родственниками, в том числе с мужем. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, мать под предлогом похода в магазин вышла с дочерью из дома и отвела ее в безлюдное место у железнодорожных путей, где задушила ребенка. Тело девочки осталось на насыпи. Затем мать автостопом добралась до Красноярска, а оттуда в Новосибирск. Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.