Отец девочки, убитой матерью в Ачинске, рассказал об отсутствии ссор с женой

Мать ребенка задержали в Новосибирске. Она признала вину в убийстве дочери. Мотивом стали неприязненные отношения с родственниками, в том числе с мужем. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, мать под предлогом похода в магазин вышла с дочерью из дома и отвела ее в безлюдное место у железнодорожных путей, где задушила ребенка. Тело девочки осталось на насыпи. Затем мать автостопом добралась до Красноярска, а оттуда в Новосибирск. Женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.