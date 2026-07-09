ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. Сообщается, что по делу задержана гражданка России, она действовала по указке украинских спецслужб.
«Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России», — говорится в сообщении от ведомства.
Отмечается, что пособница Киева помогала украинским спецслужбам следить за домом офицера Минобороны РФ для теракта. Она арендовала квартиру неподалеку от жилья офицера. Фигурантка дела установила видеокамеры для ведения наблюдения за жертвой и его автомобилем. Сообщается, что задержанная сразу передавала данные на Украину.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ также предотвратила беспрецедентную террористическую атаку киевского режима. СБУ планировали атаковать военные объекты РФ.