ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

Отмечается, что пособница Киева помогала украинским спецслужбам следить за домом офицера Минобороны РФ для теракта. Она арендовала квартиру неподалеку от жилья офицера. Фигурантка дела установила видеокамеры для ведения наблюдения за жертвой и его автомобилем. Сообщается, что задержанная сразу передавала данные на Украину.