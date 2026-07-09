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ФСБ: украинские спецслужбы завербовали россиянку обещанием романа

Украинские спецслужбы завербовали подозреваемую в подготовке теракта через мессенджер в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 25-летнюю россиянку, подозреваемую в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, девушка была завербована украинскими спецслужбами через мессенджер WhatsApp* еще в 2024 году.

Известно, что украинский координатор имитировал романтические отношения с россиянкой. В будущем он обещал ей продолжить их роман. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Известно, что россиянка арендовала квартиру рядом с домом высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, установила видеокамеры для слежки за ним и его автомобилем, а затем передавала полученные данные украинским спецслужбам.

Также сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили беспрецедентную по масштабу серию диверсий и терактов, которые готовились на объектах военного назначения, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и против военнослужащих.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.