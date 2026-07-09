ФСБ: украинские спецслужбы завербовали россиянку обещанием романа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 25-летнюю россиянку, подозреваемую в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Москве. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, девушка была завербована украинскими спецслужбами через мессенджер WhatsApp* еще в 2024 году.