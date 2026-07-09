Фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородчине попросили отправить их на СВО

Прокурор Милана Дигаева выступила против удовлетворения ходатайства, указав, что подобные вопросы не относятся к полномочиям суда. Судья Оксана Горюнова также отказала, подчеркнув, что обращаться с таким заявлением следует в военный комиссариат. С аналогичной просьбой выступил второй фигурант дела — бизнесмен Константин Зимин, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки и растрате. Он сообщил, что впервые подписал контракт с Минобороны ещё в октябре 2025 года, однако, по его словам, расследование после этого не прекратили.