Мужчина ранил экс‑супругу в голову из ружья, испугавшись разоблачения

По версии следствия, все произошло в конце мая 2026 года. Во время совместного распития алкоголя бывшая супруга пригрозила мужчине, что расскажет его новой возлюбленной о том, что он продолжает с ней отношения. Разозлившись, фигурант уехал домой, однако ночью, испугавшись разоблачения, вернулся с ружьём к дому экс‑жены.