Мужчина ранил экс‑супругу в голову из ружья, испугавшись разоблачения

В Хабаровском крае перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство бывшей жены — он выстрелил ей в голову из ружья, испугавшись, что женщина расскажет его новой сожительнице об их продолжающихся отношениях, сообщает СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в конце мая 2026 года. Во время совместного распития алкоголя бывшая супруга пригрозила мужчине, что расскажет его новой возлюбленной о том, что он продолжает с ней отношения. Разозлившись, фигурант уехал домой, однако ночью, испугавшись разоблачения, вернулся с ружьём к дому экс‑жены.
Увидев в окне силуэт, обвиняемый выстрелил. Полагая, что женщина скончалась, он покинул место происшествия. Чтобы скрыть следы, мужчина выбросил одежду в реку, а ружьё и патроны спрятал в заброшенном доме.
Пострадавшая была ранена в голову, но своевременная госпитализация спасла ей жизнь. Женщина выжила, а её бывшего мужа задержали и заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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