ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве

В ходе спецоперации была задержана 25-летняя гражданка России, завербованная украинскими спецслужбами через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По версии следствия, еще в марте 2026 года женщина по заданию координатора с Украины арендовала квартиру в Москве. В помещении она установила видеокамеры для слежки за адресом проживания и автомобилем офицера, организовав трансляцию видеосигнала в режиме реального времени на территорию Украины.