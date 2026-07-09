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ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в отношении офицера Минобороны РФ. Задержана 25-летняя россиянка, которая по заданию украинских кураторов установила камеры слежения в квартире рядом с домом военного. Планировалась серия диверсий на территории России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Москве подготовку теракта в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ходе спецоперации была задержана 25-летняя гражданка России, завербованная украинскими спецслужбами через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По версии следствия, еще в марте 2026 года женщина по заданию координатора с Украины арендовала квартиру в Москве. В помещении она установила видеокамеры для слежки за адресом проживания и автомобилем офицера, организовав трансляцию видеосигнала в режиме реального времени на территорию Украины.

В задачи соучастницы также входила подготовка «конспиративного жилья»: она закупила продукты и средства маскировки для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть на место после того, как сама женщина покинула бы Россию через Турцию и Молдову.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику для наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской, подтверждающей подготовку преступления. По данным спецслужб, это покушение было частью серии готовившихся украинскими спецслужбами диверсий против военнослужащих и объектов ВС РФ. В ФСБ напомнили об уголовной ответственности за терроризм и госизмену, подчеркнув, что украинская разведка активно использует сдаваемое в аренду жилье для организации атак на территории России.