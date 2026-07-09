На Яве произошли четыре извержения вулкана Семеру

В провинции Восточная Ява в Индонезии зафиксированы четыре новых извержения вулкана Семеру. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
По данным центра, столб пепла поднялся на 800 метров над вершиной вулкана, достигнув отметки 4 476 метров над уровнем моря. Выбросы белого и серого пепла высокой интенсивности распространились в северном и северо-западном направлениях.
Власти рекомендовали жителям близлежащих районов и туристам не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 км из-за риска выброса раскаленных камней. Также предупреждается об опасности схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.