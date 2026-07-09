На Яве произошли четыре извержения вулкана Семеру

Власти рекомендовали жителям близлежащих районов и туристам не приближаться к кратеру на расстояние менее 5 км из-за риска выброса раскаленных камней. Также предупреждается об опасности схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.