ФСБ пресекла покушение на высокопоставленного российского офицера в Москве

По данным российской спецслужбы, девушку завербовали через WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2024 году. Связавшийся с ней куратор обещал после выполнения задания продолжить романтические отношения на Украине. В этому году россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего. Видеосигнал транслировался на Украину, уточнили в ФСБ. Также она отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер вблизи места жительства офицера.