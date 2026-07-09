В Перми суд наказал женщину за сравнение соседки с кикиморой

Суд в Перми наказал женщину за нелицеприятные сравнения в адресе оппонентки.
В инстанцию обратилась владелица земельного участка в садоводческом товариществе с претензией к своей соседке, которая систематически распространяла в групповом чате СНТ порочащие ее сведения и оскорбления.
Как пояснили в Пермском краевом суде, женщина была возмущена тем, что ответчица бездоказательно обвиняла ее в краже электроэнергии, воровстве бетонной крошки общего дорожного полотна для обустройства личного участка, а также в умышленном повреждении ее забора, бани и насаждений. Наиболее оскорбительным для себя истица посчитала сравнение ее с фольклорным персонажем «кикиморой болотной». Она пожаловалась суду, что испытала от этого нравственные страдания и ее здоровье ухудшилось.
Ответчица настаивала на том, что ее слова в чате являются бытовыми идиомами, а истец не представила доказательств прямой причинно-следственной связи между ее сообщениями и ухудшением здоровья.
Судом была назначена лингвистическая экспертиза, которая показала, что в некоторых высказываниях присутствуют признаки унизительной оценки личности. На основании этих данных суд пришел к выводу, что указанные выражения ответчицы унижают честь и достоинство истицы и противоречат общепринятым нормам общения. Он постановил взыскать с грубиянки 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.