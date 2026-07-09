В Перми суд наказал женщину за сравнение соседки с кикиморой

Как пояснили в Пермском краевом суде, женщина была возмущена тем, что ответчица бездоказательно обвиняла ее в краже электроэнергии, воровстве бетонной крошки общего дорожного полотна для обустройства личного участка, а также в умышленном повреждении ее забора, бани и насаждений. Наиболее оскорбительным для себя истица посчитала сравнение ее с фольклорным персонажем «кикиморой болотной». Она пожаловалась суду, что испытала от этого нравственные страдания и ее здоровье ухудшилось.