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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 87,7 тысячи га

Количество лесных пожаров в Красноярском крае за сутки значительно сократилось.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 101 пожар на площади 87,7 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Эвенкийском, Северо-Енисейском, Кежемском и Богучанском округах. Основная причина возгораний — сухие грозы.

В региональном Лесопожарном центре добавили, что угрозы населенным пунктам нет. Оперативный штаб координирует все работы по тушению.

В работах по охране тайги от пожаров участвуют почти 1400 человек, в том числе команды из других регионов. Помощь оказывают лесопользователи. Часть группировки находится на окарауливании ликвидированных пожаров.

На кромках работают 18 единиц техники, в том числе вездеходы, квадроциклы. В небо специалисты поднимают беспилотники.