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ТАСС: белоруска освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме

СМИ: белоруску освободили из центра онлайн-мошенников в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

Гражданка Беларуси освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме, передает ТАСС.

По словам переданной российским дипломатам на территорию Таиланда россиянки, в миграционном центре города Мьявади она находилась вместе с белоруской также попавшей к мошенникам. Девушка сообщила, что в миграционном центре в ожидании депортации находятся около 50 человек, в основном, китайцы.

— Недавно привезли десять вьетнамцев и несколько дней назад привезли девушку из Беларуси. Белоруска сейчас связывается с посольством своей страны во Вьетнаме. Она в безопасности, с ней все хорошо, — рассказала россиянка.

Белоруска была освобожден из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы.