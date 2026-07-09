ТАСС: белоруска освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме

Гражданка Беларуси освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме, передает ТАСС.
По словам переданной российским дипломатам на территорию Таиланда россиянки, в миграционном центре города Мьявади она находилась вместе с белоруской также попавшей к мошенникам. Девушка сообщила, что в миграционном центре в ожидании депортации находятся около 50 человек, в основном, китайцы.
— Недавно привезли десять вьетнамцев и несколько дней назад привезли девушку из Беларуси. Белоруска сейчас связывается с посольством своей страны во Вьетнаме. Она в безопасности, с ней все хорошо, — рассказала россиянка.
Белоруска была освобожден из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы.