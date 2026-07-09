Украинский куратор вскружил голову россиянке и уговорил ее на теракт

В Москве предотвращена попытка теракта против одного высокопоставленного сотрудника Минобороны.
Задержанная в Москве 25-летняя россиянка, по данным ФСБ, начала сотрудничать с украинскими спецслужбами ещё в 2024 году. Вербовка проходила через мессенджер, а куратор использовал романтическую переписку, обещая девушке личную встречу на Украине после выполнения всех поручений.
В марте 2026 года фигурантка арендовала жильё в непосредственной близости от дома высокопоставленного сотрудника Минобороны. Внутри квартиры она установила камеры, которые круглосуточно фиксировали перемещения чиновника и его автомобиля, а видеопоток в режиме реального времени передавался украинской стороне.
Помимо средств слежения, в помещении были заранее подготовлены продуктовый запас и сменная одежда — всё это предназначалось для человека, который должен был приехать и непосредственно совершить теракт. По замыслу координаторов, съёмная квартира служила бы ему временным убежищем до и после нападения.
Девушку задержали сотрудники ФСБ. На допросе она полностью признала свою вину. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, кроме того, следствие проверяет её причастность к государственной измене. На данный момент обвиняемая находится в следственном изоляторе.
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