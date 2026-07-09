Украинский куратор вскружил голову россиянке и уговорил ее на теракт

Помимо средств слежения, в помещении были заранее подготовлены продуктовый запас и сменная одежда — всё это предназначалось для человека, который должен был приехать и непосредственно совершить теракт. По замыслу координаторов, съёмная квартира служила бы ему временным убежищем до и после нападения.