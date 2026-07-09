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Скрывавшегося в Дубае экс-главу свердловской ФНС задержали в Челябинске

В Челябинске задержали бывшего руководителя управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который ранее был объявлен в розыск и, по имеющимся данным, скрывался в Дубае. О задержании бывшего налогового чиновника URA.RU сообщил осведомлённый источник.

По его данным, сейчас Логинов находится в следственном изоляторе ФСБ, откуда его планируют этапировать в Екатеринбург.

Впервые имя Сергея Логинова оказалось в центре внимания в мае 2024 года. Тогда появилась информация о его задержании вместе с начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андреем Дьяковым. Оба проходили по одному уголовному делу, фигурантом которого также стал ещё один сотрудник региональной полиции. В мае 2025 года на Урале прошли обыски у бывших заместителей Логинова. Экс-руководитель свердловского управления ФНС к тому моменту уже находился за границей — с декабря 2024 года он, как утверждалось, скрывался в ОАЭ.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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