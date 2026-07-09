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ВСУ атаковали Белгородскую область 75 дронами: погиб человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 75 раз атаковали с использованием беспилотных летательных аппаратов десять муниципальных образований Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

В результате погиб один мирный житель, 22 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам», — написал Шуваев в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что расчетами ПВО и всех задействованных подразделений над регионом сбиты и подавлены 99 беспилотников. Кроме того, противник совершил три артиллерийских обстрела.

«В результате вражеской атаки ВСУ погиб мирный житель в Белгородском округе… В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 22 мирных жителя», — уточнил врио губернатора.

Как сообщает оперштаб в своем Telegram-канале, в среду в детской областной клинической больнице оказана помощь семилетнему ребенку. Он получил акубаротравму от взрыва дрона в поселке Ракитное 7 июля.

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