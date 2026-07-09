ФСБ: куратор подозреваемой в теракте в Москве жил в России и работал на Киев

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю россиянку по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны в Москве. По данным Центра общественных связей ФСБ, для ее вербовки украинский координатор имитировал романтические чувства. Девушку завербовали через мессенджер 2024 году. Куратор обещал россиянке продолжение отношений на Украине после выполнения задания.