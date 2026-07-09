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35-летняя женщина погибла в ДТП с мотоциклом в Пильнинском округе

Смертельная авария произошла ранним утром 9 июля на улице Новой в рабочем посёлке Пильна.

35-летняя женщина погибла в результате ДТП с мотоциклом в Пильнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 6:01 водитель 2004 года рождения, управляя незарегистрированным мотоциклом Motoland Voyager, на затяжном повороте выбрал небезопасную скорость и врезался в ограждение-забор. В результате аварии пассажирка 1991 года рождения скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что появились подробности ДТП с «Камазом» в Нижегородской области.