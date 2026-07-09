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Пассажирка мотоцикла погибла в аварии, врезавшись в забор, в Пильне

Водитель незарегистрированного Motoland VOYAGE 200 не снизил скорость при повороте.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 9 июля, пассажирка мотоцикла погибла после столкновения с забором. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Рано утром в рабочем поселке Пильна на улице Новая в районе дома № 2 произошла смертельная авария. 22-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Motoland VOYAGE 200 при повороте не снизил скорость и потерял управление. В результате чего мотоциклист въехал в забор.

В ДТП пострадала пассажирка Motoland VOYAGE. От полученных травм 35-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что грузовик вылетел на набережную и врезался в паром в Павлове.