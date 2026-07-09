Пассажирка мотоцикла погибла в аварии, врезавшись в забор, в Пильне

Рано утром в рабочем поселке Пильна на улице Новая в районе дома № 2 произошла смертельная авария. 22-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Motoland VOYAGE 200 при повороте не снизил скорость и потерял управление. В результате чего мотоциклист въехал в забор.