ФСБ заявила о предотвращении «беспрецедентной серии» терактов в России

В частности, ФСБ задержала предполагаемую пособницу в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве. Как утверждают в ведомстве, россиянка 2001 года рождения выполняла задания координатора из Украины, который «имитировал влюбленность» и обещал продолжить романтические отношения после теракта.