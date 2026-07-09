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ФСБ заявила о предотвращении «беспрецедентной серии» терактов в России

ФСБ России заявила о предотвращении «беспрецедентной по масштабу и степени угрозы» серии терактов спецслужб Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ России заявила о предотвращении «беспрецедентной по масштабу и степени угрозы» серии терактов спецслужб Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По сведениям ЦОС, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Кроме того, готовились покушения на военнослужащих Минобороны. В ведомстве утверждают, что атаки планировали провести «при непосредственном участии западных кураторов».

В частности, ФСБ задержала предполагаемую пособницу в подготовке покушения на высокопоставленного военнослужащего Минобороны в Москве. Как утверждают в ведомстве, россиянка 2001 года рождения выполняла задания координатора из Украины, который «имитировал влюбленность» и обещал продолжить романтические отношения после теракта.