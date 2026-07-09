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В Туве предположительно найдено тело одной из двух пропавших школьниц

В Кызыльском районе Тувы на берегу Енисея обнаружено тело девочки.

В Кызыльском районе Тувы на берегу Енисея обнаружено тело девочки. По предварительным данным, погибшая может быть одной из двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля, сообщили в следственном управлении СК России по республике.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточнили в ведомстве. Следователям предстоит провести необходимые следственные действия для опознания погибшей.

Ранее поиски девочек вели более тысячи человек, включая волонтеров, водолазов, кинологов и спасателей. В поисковой операции также участвовали ветераны СВО. Следователи рассматривали три версии исчезновения: утопление, суицид и совершение противоправных действий. Телефоны и обувь детей нашли на берегу Енисея в первые дни поисков. Вторая пропавшая девочка пока не найдена. Поиски продолжаются.