В Туве предположительно найдено тело одной из двух пропавших школьниц

Ранее поиски девочек вели более тысячи человек, включая волонтеров, водолазов, кинологов и спасателей. В поисковой операции также участвовали ветераны СВО. Следователи рассматривали три версии исчезновения: утопление, суицид и совершение противоправных действий. Телефоны и обувь детей нашли на берегу Енисея в первые дни поисков. Вторая пропавшая девочка пока не найдена. Поиски продолжаются.