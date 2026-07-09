МЧС: в Туве найдено тело, предположительно, одной из пропавших девочек

Оперативники обнаружили тело, предположительно, одной из девочек, которые пропали 1 июля 2026 года в Туве. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.
Тело одной из двух пропавших девочек в Кызыле найдено на берегу Енисея. На место происшествия выехала следственно-оперативная служба.
«Сегодня в 13 часов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о том, что в реке Енисей в районе села Сукпак Кызылского района обнаружено тело одной из пропавших девочек», — говорится в сообщении от источника.
По данным МВД, школьниц последний раз видели у дамбы 1 июля. Утром 2 июля там нашли их телефоны. Через полчаса в 400 метрах нашли тапочки и носки одной из девочек. За двое суток спасатели и волонтеры из Красноярского края обследовали 20 км местности. Но тел девочек тогда не нашли. СК возбудил уголовное дело по факту пропажи школьниц.