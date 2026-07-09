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Ночью под угрозой удара БПЛА оказались два района Воронежской области

На территории муниципалитетов звучали тревожные сирены.

Источник: Аргументы и факты

Опасность атаки БПЛА сохранялась в Воронежской области более пяти часов. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.

Особый режим объявили поздним вечером среды, 8 июля. Об отбое стало известно на следующее утро, в 5:11. За это время непосредственный удар беспилотников угрожал Богучарскому и Кантемировскому районам. На территории муниципалитетов звучали тревожные сирены.

Информации о сбитых за время действия в регионе особого режима БПЛА не поступало.

Тем временем за ночь в небе над территорией России, по данным Минобороны РФ, уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Часть из них сбили в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Курской, Белгородской и Ростовской областях.

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