Ночью под угрозой удара БПЛА оказались два района Воронежской области

Опасность атаки БПЛА сохранялась в Воронежской области более пяти часов. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Особый режим объявили поздним вечером среды, 8 июля. Об отбое стало известно на следующее утро, в 5:11. За это время непосредственный удар беспилотников угрожал Богучарскому и Кантемировскому районам. На территории муниципалитетов звучали тревожные сирены.
Информации о сбитых за время действия в регионе особого режима БПЛА не поступало.
Тем временем за ночь в небе над территорией России, по данным Минобороны РФ, уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Часть из них сбили в граничащих с Воронежской областью регионах. В частности, в Курской, Белгородской и Ростовской областях.