Обидчивый россиянин повредил уехавший без него автобус

В одном из микрорайонов Екатеринбурга произошёл инцидент с участием рейсового автобуса и разгневанного пешехода. Мужчина не успел на отправлявшийся транспорт и в порыве ярости решил физически его остановить — он с разбегу нанёс удар ногой по корпусу машины, в которой в тот момент находились пассажиры.
Момент происшествия попал в объектив камеры видеорегистратора. Вскоре видеозапись появилась в сети.
После удара водитель не продолжил маршрут, а был вынужден прервать рейс и отогнать автобус в парк для осмотра. Последствия эмоциональной вспышки оказались ощутимыми: у машины сломаны дворники, разбито боковое зеркало. Транспорт вынужденно снят с маршрута и отправлен на ремонт.
Предварительная сумма нанесённого ущерба уже подсчитана — она составила 200 тысяч рублей. Эти расходы включают как замену деталей, так и простой автобуса, который не вышел на линию.
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