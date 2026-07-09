Обидчивый россиянин повредил уехавший без него автобус

В одном из микрорайонов Екатеринбурга произошёл инцидент с участием рейсового автобуса и разгневанного пешехода. Мужчина не успел на отправлявшийся транспорт и в порыве ярости решил физически его остановить — он с разбегу нанёс удар ногой по корпусу машины, в которой в тот момент находились пассажиры.