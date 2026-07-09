Предприниматель под Волгоградом торговал контрафактным табаком и вейпами на 2 млн

В феврале 2026 года бизнесмен съездил в Борисоглебск, где закупил у неизвестных крупную партию табачной продукции, одноразовых вейпов и жидкостей для заправки. Все это без обязательной маркировки. Товар он привез в свой магазин в станице Нехаевской и начал продавать покупателям.