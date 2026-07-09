Мужчину спасли после падения с Новоарбатского моста в центре Москвы

12 июня стало известно, что в столице мужчина на спор прыгнул с Шелепихинского моста, а рабочий стройки, наблюдавший за его действиями, прыгнул следом. Спасатели вытащили из Москвы-реки обоих мужчин. При этом юноша, прыгнувший на спор, потерял сознание в машине скорой, после чего его экстренно доставили в одну из больниц.