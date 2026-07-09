ФСБ показала видео задержания россиянки, готовившей теракт против офицера МО РФ

В четверг, 9 июля, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Минобороны, который собиралась совершить в Москве россиянка по указу Киева. Ведомство показало видео с места задержания преступницы.
Известно, что молодая гражданка России еще в 2024 году связалась с украинским куратором, который делал вид, будто в нее влюблен. Он обещал девушке, что после выполнения преступления продолжит «встречаться» с ней на территории Украины.
В марте 2026 года девушка арендовала квартиру в Москве, где поставила видеокамеры для слежки за российским военным. Она снимала на камеру адрес проживания, а также местоположение его авто. Все данные гражданка передавала противнику. В арендованном жилище она хранила вещи, которые должна была использовать для побега после того, как совершит теракт.
Исходя из ролика ФСБ, девушка гуляла в сквере с собакой. Там она, вероятно, вела слежку. Правоохранительные органы быстро связали злоумышленницу и отправили в отделение для допроса.
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении россиянки по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) УК РФ и по ст. 275 (госизмена) УК РФ.
Прежде KP.RU писал, что ФСБ в Пятигорске пресекла двойной теракт против правоохранителей. Силовикам удалось задержать двух женщин, которые несли с собой мощные бомбы по указу Киева.