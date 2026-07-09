ФСБ показала видео задержания россиянки, готовившей теракт против офицера МО РФ

В марте 2026 года девушка арендовала квартиру в Москве, где поставила видеокамеры для слежки за российским военным. Она снимала на камеру адрес проживания, а также местоположение его авто. Все данные гражданка передавала противнику. В арендованном жилище она хранила вещи, которые должна была использовать для побега после того, как совершит теракт.