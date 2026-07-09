Парковщиков на газонах в Хабаровске «ловит» умный автономный комплекс

В Хабаровске начали бороться с любителями парковаться на газонах и озелененных территориях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с начала 2026 года только в Центральном районе Хабаровска к административной ответственности привлечены собственники 271 автомобилей, припаркованных с нарушениями на озелененных территориях.
Нарушения выявлены в ходе рассмотрения обращений жителей, поступивших в период с 1 января по 7 июля. Всех нарушителей привлекли по статье 37.2 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях («Нарушение правил благоустройства населенных пунктов»). Размер штрафа для граждан составляет от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.
С 13 апреля в границах Центрального района в ежедневном режиме работает программно-аппаратный комплекс «Дозор М3». Оборудование в автоматическом режиме фиксирует случаи размещения автомобилей на газонах и почвенно-растительном слое. За неполные три месяца комплекс зафиксировал 2414 таких нарушений; по ним также будут составлены протоколы.
— Раньше инспекторы вручную составляли протоколы на нарушителей. За 2025 год было выявлено всего 1414 нарушителей. Число выявленных нарушений новым комплексом «Дозор М3» говорит об его эффективности, — отметил начальник отдела муниципального контроля и государственных полномочий комитета администрации Хабаровска по управлению Центральным районом Владислав Хитров.
Он также добавил, что из 2414 нарушений не менее 10% допущены повторно.
— Мы посмотрели статистику. Один гражданин за одно и то же нарушение привлекался 11 раз. То есть он оплачивает штраф и вновь ставит автомобиль на газон, — рассказал Владислав Хитров.
В комитете Центрального района напомнили, что жители могут сообщать о фактах парковки на зеленых зонах через систему ГИС ЖКХ. В обращении необходимо указать точный адрес, дату и время нарушения, а также приложить фотографии.