Парковщиков на газонах в Хабаровске «ловит» умный автономный комплекс

В Хабаровске начали бороться с любителями парковаться на газонах и озелененных территориях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с начала 2026 года только в Центральном районе Хабаровска к административной ответственности привлечены собственники 271 автомобилей, припаркованных с нарушениями на озелененных территориях.