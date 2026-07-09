На берегу Енисея обнаружено тело одной из пропавших в начале июля девочек

Две девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу Енисея недалеко от мест жительства. Также в 22 км от города Кызыл в воде нашли тапок одного из пропавших детей. СКР возбудил уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров.