В Прикамье на реке Язьва погиб 15-летний мальчик

15-летний подросток утонул на реке Язьва, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.
Трагедия случилась 8 июля недалеко от деревни Нижняя Язьва. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Глава округа Анна Мельчарик обратилась к родителям с просьбой усилить контроль за детьми у воды. Она напомнила, что купаться можно только в официально разрешённых местах, где дежурят спасатели, а детей необходимо держать в поле зрения и использовать спасательные жилеты. Также глава предупредила, что за оставление ребёнка без присмотра вблизи водоёма грозит административная ответственность, а в случае гибели — уголовная.
Напомним, в Чердынском округе 1 июля девочка погибла при опрокидывании лодки.