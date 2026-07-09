В Прикамье на реке Язьва погиб 15-летний мальчик

Глава округа Анна Мельчарик обратилась к родителям с просьбой усилить контроль за детьми у воды. Она напомнила, что купаться можно только в официально разрешённых местах, где дежурят спасатели, а детей необходимо держать в поле зрения и использовать спасательные жилеты. Также глава предупредила, что за оставление ребёнка без присмотра вблизи водоёма грозит административная ответственность, а в случае гибели — уголовная.