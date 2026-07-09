Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает личности телефонных аферистов, которые выманили у пожилого местного жителя более 95 млн рублей, в том числе золотые слитки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.