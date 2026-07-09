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Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 95 млн рублей

Злоумышленники также убедили потерпевшего передать золотые слитки.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга устанавливает личности телефонных аферистов, которые выманили у пожилого местного жителя более 95 млн рублей, в том числе золотые слитки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«Предварительно установлено, что на протяжении нескольких недель неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, под предлогом необходимости декларирования денежных средств убеждали мужчину передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки. В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 млн рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего в полиции Центрального района города возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).