В Свердловской области подростка арестовали за диверсию

В Следственном комитете России подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно используют мессенджеры для вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов и диверсий. Ведомство призывает незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных предложениях. Также в СК напомнили, что, согласно статье 31 УК РФ, лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, освобождаются от уголовной ответственности.