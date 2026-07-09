В Свердловской области подростка арестовали за диверсию

Следственные органы Центрального следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение 15-летнему жителю Свердловской области в совершении диверсии. Подростка подозревают в поджоге железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов.
По версии следствия, в конце июня 2026 года с несовершеннолетним через Telegram связался куратор, действующий в интересах Украины. За обещанное денежное вознаграждение он склонил подростка к совершению преступления. Находясь на перегоне станций Подволошная — Первоуральск, обвиняемый совершил поджог релейного шкафа.
Фигуранта задержали сразу после совершения диверсии в ходе совместной операции следователей СК на транспорте, сотрудников УФСБ и транспортной полиции. В настоящее время подросток заключен под стражу, проводятся следственные действия и устанавливаются заказчики преступления.
В Следственном комитете России подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно используют мессенджеры для вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов и диверсий. Ведомство призывает незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных предложениях. Также в СК напомнили, что, согласно статье 31 УК РФ, лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, освобождаются от уголовной ответственности.