Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области подростка арестовали за диверсию

15-летний подросток из Свердловской области обвиняется в диверсии на железной дороге. По версии следствия, он совершил поджог оборудования на перегоне Подволошная — Первоуральск по заданию куратора из мессенджера за денежное вознаграждение. Фигурант задержан и находится под стражей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственные органы Центрального следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение 15-летнему жителю Свердловской области в совершении диверсии. Подростка подозревают в поджоге железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов.

По версии следствия, в конце июня 2026 года с несовершеннолетним через Telegram связался куратор, действующий в интересах Украины. За обещанное денежное вознаграждение он склонил подростка к совершению преступления. Находясь на перегоне станций Подволошная — Первоуральск, обвиняемый совершил поджог релейного шкафа.

Фигуранта задержали сразу после совершения диверсии в ходе совместной операции следователей СК на транспорте, сотрудников УФСБ и транспортной полиции. В настоящее время подросток заключен под стражу, проводятся следственные действия и устанавливаются заказчики преступления.

В Следственном комитете России подчеркнули, что иностранные спецслужбы активно используют мессенджеры для вербовки граждан, в том числе несовершеннолетних, для совершения терактов и диверсий. Ведомство призывает незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных предложениях. Также в СК напомнили, что, согласно статье 31 УК РФ, лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, освобождаются от уголовной ответственности.