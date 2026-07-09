СК: Найдено тело второй девочки, пропавшей в Туве

На берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района следователи обнаружили тело второй девочки, которая пропала в Республике Тува 1 июля. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, тело нашли рядом с селом Ийи-Тал Улуг-Хемского района. На место также выдвинулись следователи и криминалисты следственного управления для проведения осмотра и дальнейших следственных действий.
— Девочки вышли из дома по улице Буренской 1 июля около 17 часов и направились в сторону улицы Колхозной города Кызыла. С указанного времени о месте нахождения девочек ничего не известно. В ходе поисковых мероприятий на берегу протоки реки Енисей обнаружены принадлежащие им мобильные телефоны, а также обувь обоих малолетних, позднее опознанная родителями, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.
В тот же день на берегу Енисея нашли тело первой девочки, которая пропала в республике.
К поискам двух девочек привлекли более тысячи человек. По факту их исчезновения следователи возбудили уголовное дело, а зона поисковых работ расширена на сотни километров. Что могло случиться с подростками и как продвигается поиск одной из них — в материале «Вечерней Москвы».