СК: Найдено тело второй девочки, пропавшей в Туве

— Девочки вышли из дома по улице Буренской 1 июля около 17 часов и направились в сторону улицы Колхозной города Кызыла. С указанного времени о месте нахождения девочек ничего не известно. В ходе поисковых мероприятий на берегу протоки реки Енисей обнаружены принадлежащие им мобильные телефоны, а также обувь обоих малолетних, позднее опознанная родителями, — передает канал ведомства в мессенджере МАКС.