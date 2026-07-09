Энергодар снова обесточен после атаки ВСУ

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. За последние месяцы ВСУ неоднократно атаковали его. В начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений. В ночь на 26 июня ВСУ атаковали городскую промышленную зону. После атак в Энергодаре возникли проблемы с общественным транспортом.