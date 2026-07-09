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В Омской области бизнес на сигаретах без марок довёл продавщицу до суда

В Называевском районе 59-летняя владелица магазина закупила 890 пачек немаркированного табака на 163 тысячи рублей — теперь её ждёт суд.

Источник: Соцсети

В Называевском районе Омской области 59-летняя местная жительница предстанет перед судом за торговлю контрафактными сигаретами, сообщили в прокуратуре региона. Женщина держала в своём продовольственном магазине немаркированную табачную продукцию — 890 пачек, которые планировала продавать. Стоимость изъятого товара составила 163 тысячи рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Обвиняемая полностью признала свою вину, дело направлено в Называевский городской суд. Ей грозит наказание по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и продажа немаркированной табачной продукции в крупном размере.

Ранее мы рассказывали, что в Омске полицейские изъяли из оборота 48 тысяч пачек контрафактных сигарет и больше четырёх тысяч бутылок спиртного без марок — общая сумма составила 13 млн рублей. Называевская история — ещё один эпизод в борьбе с нелегальной продукцией в регионе.