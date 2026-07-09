В Омской области бизнес на сигаретах без марок довёл продавщицу до суда

Ранее мы рассказывали, что в Омске полицейские изъяли из оборота 48 тысяч пачек контрафактных сигарет и больше четырёх тысяч бутылок спиртного без марок — общая сумма составила 13 млн рублей. Называевская история — ещё один эпизод в борьбе с нелегальной продукцией в регионе.