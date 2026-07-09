Тело еще одной девочки нашли в Туве

В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно второй девочки, пропавшей в Кызыле. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле», — сообщили в СУ СК.
Ранее, 9 июля, на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района нашли тело, предположительно, одной из пропавших школьниц. Сейчас следователи устанавливают личность второй погибшей.
Две 12-летние девочки пропали 1 июля — они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Поиски продолжались больше недели, в них участвовали более тысячи человек. Телефоны и обувь детей нашли на берегу Енисея в первые дни после исчезновения. Следователи рассматривали три версии: утопление, суицид и совершение противоправных действий.