Тело еще одной девочки нашли в Туве

Две 12-летние девочки пропали 1 июля — они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Поиски продолжались больше недели, в них участвовали более тысячи человек. Телефоны и обувь детей нашли на берегу Енисея в первые дни после исчезновения. Следователи рассматривали три версии: утопление, суицид и совершение противоправных действий.