Двое россиян отправятся в колонию из-за энергетиков и коктейлей

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. Благодаря оперативным действиям полиции двоих участников нападения — 17 и 23 лет — задержали почти сразу по горячим следам. Третий фигурант проходит по делу как свидетель, его причастность к избиению не подтвердилась.