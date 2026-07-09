Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое россиян отправятся в колонию из-за энергетиков и коктейлей

В центре Петербурга произошло дерзкое ограбление супермаркета. Трое посетителей зашли в торговую точку на набережной Фонтанки и стали набирать с полок энергетические напитки и молочные коктейли. Однако к кассе они не направились — компания попыталась покинуть магазин, минуя зону оплаты.

В центре Петербурга произошло дерзкое ограбление супермаркета. Трое посетителей зашли в торговую точку на набережной Фонтанки и стали набирать с полок энергетические напитки и молочные коктейли. Однако к кассе они не направились — компания попыталась покинуть магазин, минуя зону оплаты.

Увидев это, администратор преградил им путь и потребовал вернуть товар. В ответ на это двое из нарушителей набросились на сотрудника с кулаками, нанесли ему несколько ударов и скрылись с похищенными продуктами.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. Благодаря оперативным действиям полиции двоих участников нападения — 17 и 23 лет — задержали почти сразу по горячим следам. Третий фигурант проходит по делу как свидетель, его причастность к избиению не подтвердилась.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Максимальное наказание по этой статье достигает 7 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Что-то щелкнуло»: ушедшую за лисичками школьницу жестоко убил сосед по дачному поселку.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.