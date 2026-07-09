В Туве нашли тело второй пропавшей девочки

Девочки 12 и 13 лет вечером 1 июля ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны нашли неподалеку от дама на берегу Енисея. Было возбуждено уголовное дело. В поисках задействовали несколько сотен волонтеров.