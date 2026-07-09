Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Тверской области

Накануне произошло ДТП с участием школьного автобуса на трассе Р-255 «Сибирь» у деревни Еловое. В результате столкновения автобус и легковой автомобиль перевернулись. В инциденте пострадали три человека в автобусе и трое в легковой машине, включая двух детей 7 и 8 лет.