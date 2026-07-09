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Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом в Тверской области

Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Тверской области. Авария произошла в четверг, 9 июля, на 291-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате удара легковой автомобиль оказался сильно деформирован.

Жертвами аварии стали водитель Hyundai и трое его пассажиров — 14-летняя девочка и 4-летний мальчик, а также еще один взрослый. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Накануне произошло ДТП с участием школьного автобуса на трассе Р-255 «Сибирь» у деревни Еловое. В результате столкновения автобус и легковой автомобиль перевернулись. В инциденте пострадали три человека в автобусе и трое в легковой машине, включая двух детей 7 и 8 лет.