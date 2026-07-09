Женщина погибла, работая с болгаркой

По данным ГКСЭ, 68-летняя женщина получила смертельную травму, работая со шлифовальной машинкой. Тело пенсионерки обнаружила ее дочь, которая весь день отсутствовала дома, так как пасла скот.
Предварительно установлено, что погибшая, пока находилась дома одна, при помощи болгарки пилила во дворе доски. На инструмент был установлен диск с зубчатым краем.
Из-за неправильного обращения со шлифовальной машинкой пенсионерка повредила ногу — судмедэксперты впоследствии установили ряд тяжелых травм, включая полный разрыв задней большеберцовой артерии. Полученные повреждения вызвали массивную кровопотерю и были несовместимы с жизнью.
В то время, как дочь обнаружила свою мать, помочь ей уже было невозможно, отметили в ГКСЭ.
«Непосредственной причиной смерти стала острая кровопотеря. Этиловый спирт в крови погибшей не обнаружен», — говорится в сообщении судмедэкспертов.
В ГКСЭ также обратили внимание, что необходимо строго соблюдать инструкции по эксплуатации и технике безопасности при обращении с режущими электроинструментами.
«Болгарка применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня и не предназначена для распила дерева, тем более с использованием зубчатых дисков — это чревато получением опасных для жизни травм!» — добавили в комитете судебных экспертиз.