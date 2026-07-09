В Петербурге пенсионер отдал телефонным мошенникам более 95 млн рублей

По предварительным данным, мошенники действовали на протяжении нескольких недель. Звоня потерпевшему, они представлялись сотрудниками различных государственных структур и под предлогом необходимости «декларирования средств» убеждали мужчину передавать свои накопления курьерам. Таким способом аферистам удалось завладеть не только крупной суммой наличных, но и золотыми слитками.