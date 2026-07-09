В Петербурге пенсионер отдал телефонным мошенникам более 95 млн рублей

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает преступников, которые путем обмана выманили у пожилого местного жителя денежные средства и драгоценные металлы на сумму, превышающую 95 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, мошенники действовали на протяжении нескольких недель. Звоня потерпевшему, они представлялись сотрудниками различных государственных структур и под предлогом необходимости «декларирования средств» убеждали мужчину передавать свои накопления курьерам. Таким способом аферистам удалось завладеть не только крупной суммой наличных, но и золотыми слитками.
По данному факту следственные органы Центрального района города возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).