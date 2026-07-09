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В Петербурге пенсионер отдал телефонным мошенникам более 95 млн рублей

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина лишился более 95 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферисты убедили пенсионера передать курьерам наличные и золотые слитки якобы для «декларирования средств». Полиция ведет поиск преступников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает преступников, которые путем обмана выманили у пожилого местного жителя денежные средства и драгоценные металлы на сумму, превышающую 95 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, мошенники действовали на протяжении нескольких недель. Звоня потерпевшему, они представлялись сотрудниками различных государственных структур и под предлогом необходимости «декларирования средств» убеждали мужчину передавать свои накопления курьерам. Таким способом аферистам удалось завладеть не только крупной суммой наличных, но и золотыми слитками.

По данному факту следственные органы Центрального района города возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).