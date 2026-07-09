Иран задействовал БПЛА для ударов по ЗРК Patriot США

Агентство приводит выдержки из заявления иранских военных. В нем говорится, что «в связи с агрессией американской террористической армии против Ирана и его военных, час назад, в ходе продолжающихся атак на базы США в регионе, система Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива в Бахрейне стали целью массированных и разрушительных налетов беспилотников различных типов».
Ранее стало известно, что Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) нанес серию ударов по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Так Тегеран ответил на недавнюю волну американских атак. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам. Под огонь попали системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическая инфраструктура вдоль побережья Ирана.