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Иран задействовал БПЛА для ударов по ЗРК Patriot США

Иранские военные использовали беспилотники для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Целями атак стали зенитный ракетный комплекс Patriot в Кувейте и станция раннего предупреждения в Катаре, передает в четверг Fars.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Агентство приводит выдержки из заявления иранских военных. В нем говорится, что «в связи с агрессией американской террористической армии против Ирана и его военных, час назад, в ходе продолжающихся атак на базы США в регионе, система Patriot в Кувейте, спутниковая антенна (пункт раннего предупреждения) в Катаре и хранилища топлива в Бахрейне стали целью массированных и разрушительных налетов беспилотников различных типов».

В заявлении подчеркивается, что вооруженные силы Ирана не позволят руководству США достичь своих целей в регионе.

Ранее стало известно, что Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) нанес серию ударов по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Так Тегеран ответил на недавнюю волну американских атак. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам. Под огонь попали системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическая инфраструктура вдоль побережья Ирана.

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