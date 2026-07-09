Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей в Туве девочки

Также сообщалось, что утром 2 июля у дамбы нашли их телефоны. Через полчаса в 400 метрах нашли тапочки и носки одной из девочек за двое суток спасатели и волонтеры из Красноярского края обследовали 20 км местности. Но тел девочек тогда не нашли. СК возбудил уголовное дело по факту пропажи школьниц.