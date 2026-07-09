Обнаружено тело, предположительно, второй пропавшей в Туве девочки. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
«В Республике Тыва обнаружено тело, предположительно, второй девочки, пропавшей в Кызыле», — говорится в сообщении СУ СК.
Ранее оперативники обнаружили тело одной из девочек, пропавших 1 июля 2026 года. Оно было найдено на берегу Енисея. На данный момент на место происшествия выехала следственно-оперативная служба.
Также сообщалось, что утром 2 июля у дамбы нашли их телефоны. Через полчаса в 400 метрах нашли тапочки и носки одной из девочек за двое суток спасатели и волонтеры из Красноярского края обследовали 20 км местности. Но тел девочек тогда не нашли. СК возбудил уголовное дело по факту пропажи школьниц.