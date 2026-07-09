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В Туве нашли тело второй пропавшей 12-летней девочки

В Республике Тыва обнаружено тело предположительно второй девочки, пропавшей в Кызыле.

Источник: Комсомольская правда

8 июля в Туве поисковики нашли тело еще одной 12-летней девочки — это может быть вторая пропавшая из Кызыла. На место происшествия выехали криминалисты и сотрудники Следственного комитета.

За 30 минут до этого спасатели сообщили об обнаружении на берегу реки Енисей около села Сукпак еще одного тела школьницы. Предположительно, обе погибшие — подруги, которые пропали еще 1 июля.

Напомним, что в тот вечер две 12-летние девочки вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (здесь нашли телефоны подруг).

Следственный комитет завел уголовное дело. Рассматриваются разные версии, одна из них — девочки утонули во время купания. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии и причины смерти детей.