В Туве нашли тело второй пропавшей 12-летней девочки

Напомним, что в тот вечер две 12-летние девочки вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (здесь нашли телефоны подруг).